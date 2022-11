Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Trailblazer Games (https://www.trailblazer.games/), das Team hinter Eternal Dragons (https://eternaldragons.com/), kündigt die Veröffentlichung der Alpha-Version ihres ersten Spiels an, das noch in diesem Jahr erscheinen wird. Dies folgt auf einen bemerkenswert erfolgreichen Verkauf der Eternal Dragons Genesis-Kollektion. Die 10.000 NFTs wurden über einen Zeitraum von 10 Wochen zwischen Juli und September verteilt und waren selbst während des schlimmsten NFT-Bärenmarktes aller Zeiten schnell ausverkauft.Eternal Dragons ist eine epische Fantasy-Spielserie mit NFTs, die auf der Solana-Blockchain läuft. Das Spiel wird von Trailblazer Games entwickelt. Trailblazer Games ist ein Web3-natives Spielestudio, das von Unternehmern und erfahrenen Veteranen der Spieleindustrie gegründet wurde, die über Erfahrungen mit dem Aufbau großer und nachhaltiger Free-to-Play-economies von Unternehmen wie King, EA und Microsoft verfügen.Das erste Spiel der Eternal Dragons-Reihe ist ein taktisches Kampfspiel, das für Handys entwickelt wurde und vom Genre der Auto Battle und Sammelspiele inspiriert ist. Das Spiel macht sich die Zugänglichkeit und Allgegenwärtigkeit des mobilen Free-to-Play zunutze und hat gleichzeitig die taktische Tiefe, um die Vision des Teams für die Zukunft des Esports zu unterstützen.Die Alpha wird als Early-Access-Version des Eternal Dragons Auto-Battlers für die Eternal Dragons Genesis NFT-Besitzer später in diesem Jahr veröffentlicht. Besitzer der Eternal Dragons können das Alpha-Gameplay im vierten Quartal auf dem Desktop ausprobieren.Zusammen mit dieser Ankündigung präsentiert das Team von Trailblazer Games eine Demo der Alpha-Version auf dem Solana Foundation Games Day am 4. November in Lissabon.In Zukunft werden die Genesis Dragons als Eckpfeiler der Eternal Dragons-Franchise zu einem prägnanten und unverwechselbaren Zeichen der Identität und Gemeinschaft werden, während sich die Eternal Dragons-Saga und die Marke weiterentwickeln und die Massen erreichen.Im kommenden Jahr wird das erste Spiel in den Betatest gehen, danach ist eine weltweite Veröffentlichung geplant. In der Zwischenzeit wird mit der Entwicklung von Spiel 2 und Spiel 3 der Eternal Dragons-Saga begonnen. Dadurch wird der Nutzen der Eternal Dragons NFTs für das gesamte Ökosystem erheblich erweitert."Auf unserer Mission, die Unterhaltung zu revolutionieren, indem wir das Beste aus Gaming, Esports und Web3 zusammenbringen und unserer Community nie dagewesene Erfahrungen bieten, ist dies ein bedeutender Meilenstein", sagt Alex Arias, CEO. "Dies ist ein echter Beweis für das Können, das Engagement und die Unerbittlichkeit des Teams, dieses epische Spiel auf den Markt zu bringen."Für weitere Medieninformationen oder für weitere Kommentare wenden Sie sich bitte an:Francisco Reinhard, francisco@trailblazer.games oder pr@trailblazer.games, +49 1575 1502484Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1935360/Trailblazer_Games_Event_Page.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1935361/Eternal_Dragons_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1935361/Eternal_Dragons_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eternal-dragons-kundigt-alpha-version-des-ersten-spiels-auf-dem-web-summit-2022-an-301667302.htmlOriginal-Content von: Trailblazer Games, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162130/5360405