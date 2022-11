NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Franken belassen. Die neuen Nachrichten zum E-Rezept kämen etwas überraschend und bestätigten seine Einschätzung, dass mehr politischer Nachdruck vonnöten sei, um die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Westfalen-Lippe, Pilotregion zur Einführung des Hoffnungsträgers E-Rezept, hatte die Kassenärztliche Vereinigung das Vorhaben auf Eis gelegt. Begründet wurde dies mit der Haltung des Bundesdatenschutzbeauftragten. Die Online-Apotheken bleiben laut Thiel mit dem E-Rezept also weiter in der Sackgasse./ag/gl



