FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach einer Gewinnwarnung von 24 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Kurzfristig drehe sich die Ungewissheit weiterhin um den erheblichen Arbeitskräftemangel, der den Dialyseanbieter daran hindert, neue Patienten aufzunehmen, sowie um die erhebliche Kosteninflation, insbesondere die Lohnkosten, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält es für unwahrscheinlich, dass sich dieser Gegenwind in absehbarer Zeit spürbar bessert./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 06:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

