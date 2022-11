Die Biogena Group, an der die im direct market plus gelistete Biogena Group Invest AG beteiligt ist, konnte im laufenden Jahr bisher Distributionsvereinbarungen für die Länder Israel, Malta, Kirgistan und Usbekistan abschließen. In den Golfstaaten konnte der langjährige Biogena-Partner Pharmapal seine Aktivitäten auf Quatar, Abu Dhabi und Saudi Arabien erweitern. Zudem gelang ein Vertragsabschluss in China - mit der VITUP Group, einem Partner der sich seit über 20 Jahren den Bereichen Gesundheits- und Altersvorsorge, Pharmazie und Prävention widmet. Damit sind die Mikronährstoff-Präparate von Biogena in mehr als 75 Ländern der Welt erhältlich. Bis 2025 möchte die Gruppe auf allen Kontinenten der Welt und in mehr als ...

