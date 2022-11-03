BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 12450(15650) DKK - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 2640 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 110 (100) EUR - 'UNDERPERFORM'CITIGROUP SENKT ICADE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 21,30 (64,20) EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 7,50 (8,50) CHF - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 680 (700) PENCE - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 134 (128) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 6,80 (8) CHF - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 6,50 (7,00) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 280 (300) EUR - 'UNDERPERFORM'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 28900 (28100) DKK - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 125 (127) DKK - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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