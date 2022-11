Die Kursentwicklung von Nemetschek treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Denn der Kurs wird satte rund drei Prozent heruntergeprügelt. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 46,13 EUR. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu Nemetschek erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Da Nemetschek immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Die Aktie müsste nur rund vier Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 44,55 gefunden. Daher geht es jetzt also um alles!

Anleger, die bei Nemetschek schon immer auf ein Schnäppchen gewartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...