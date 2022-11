DJ PTA-News: Biogena Group Invest AG: Erfolgreicher internationaler Expansionskurs

Salzburg (pta013/03.11.2022/10:21) - Die BIOGENA Group, an der die BIOGENA Group Invest AG (ISIN: ATBIOGENA005) beteiligt ist, setzt ihren internationalen Expansionskurs erfolgreich fort.

In 2022 konnten Distributionsvereinbarungen für die Länder Israel, Malta, Kirgistan und Usbekistan abgeschlossen werden. Somit haben in diesen Ländern nun mehr als 50 Millionen Menschen lokalen Zugang zu BIOGENA Produkten. In den Golfstaaten konnte der langjährige BIOGENA-Partner PHARMAPAL seine Aktivitäten auf Quatar, Abu Dhabi und Saudi Arabien erweitern.

Der größte Schritt zum "Global Player" gelang mit dem Vertragsabschluss in China - mit der VITUP Group, einem Partner der sich seit über 20 Jahren den Bereichen Gesundheits- und Altersvorsorge, Pharmazie und Prävention widmet.

Damit sind die Premium-Mikronährstoff-Präparate von BIOGENA in mehr als 75 Ländern der Welt erhältlich. Bis 2025 möchte die BIOGENA Group auf allen Kontinenten der Welt und in mehr als 100 Länder präsent sein.

