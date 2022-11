Zinsentscheid der FED! Außerdem: Tech-Spezial in unserem Daily Trading

Werbung



Am gestrigen Abend gab es den Zinsentscheid der FED, der mit einer Erhöhung von 75 Basispunkten den Markterwartungen entsprechend ausfiel. Außerdem: Tech-Spezial im Daily Trading. Amazon und Alphabet auf dem Prüfstand!



Am gestrigen Abend fand die FED-Sitzung zum Zinsentscheid statt. Den Markterwartungen entsprechend wurde der Leitzinssatz für die USA erneut um 75 Basispunkte (0,75 Prozentpunkte) angehoben. Damit liegt die Zinsspanne in den USA von nun an bei 3,75 bis 4 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit 2008. Notenbank-Chef Jerome Powell erklärte daraufhin, den aktuellen Kurs beibehalten zu wollen. Es sei noch zu früh, um die Zinserhöhungen zu pausieren. Die großen US-Indizes reagierten zunächst positiv, gaben allerdings später etwas nach. So notierten alle drei US-Indizes auf Tagessicht deutlich im negativen Bereich.





Die erhöhten Zinsen waren mitunter ein Einflussfaktor, der im Tech-Bereich für einige Anspannung sorgte. Die steile Aufwärtsrally der Tech-Aktien in den letzten Jahren geriet in diesem Jahr ins Stocken. Doch auch momentan ergeben sich spannende Konstellationen gerade im Tech-Bereich. Grund genug für in Tech-Spezial in unserem Daily Trading. Auf dem Prüfstand stehen heute unter anderem Amazon und Alphabet.

