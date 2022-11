Heute Abend ist es so weit. Starbucks wird seine Zahlen für das vierte Quartal präsentieren. Kann die weltgrößte Kaffeehauskette die Erwartungen der Anleger übertreffen und der Aktie damit frischen Wind verleihen? DER AKTIONÄR sagt, auf welche Kennziffern Anleger unbedingt achten sollten.Analysten schätzen den Nettoumsatz auf 8,31 Milliarden Dollar, was einem Plus von knapp zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (8,15 Milliarden Dollar) entspricht. Die Gewinnschätzungen je Aktie belaufen ...

