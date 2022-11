Germering (ots) -Auf dem Deutschen Schulleitungskongress 2022, der vom 10. bis 12. November im Congress Center Düsseldorf stattfindet, stellt die Stiftung Digitale Bildung ihr ganzheitliches Konzept zur Digitalisierung in den Schulen vor. Stiftungsvorstand Jürgen Biffar erklärt, wie digitale Lehrwerke einen Unterricht ermöglichen, der aktuelle didaktische Prinzipien umsetzt, die Lernenden motiviert und ihre Aufmerksamkeit bindet. Dabei wird er auch über die Erfahrungen und Evaluationen des Praxiseinsatzes der neuen Lernsoftware Brainix berichten."Mehr Lernerfolg durch digitales Lernen?" ist der Titel des Vortrags von Jürgen Biffar auf dem DSLK 2022. Dieser Frage wird er nachgehen, indem er das Konzept ganzheitlicher digitaler Lehrwerke darstellt, die an den jeweiligen Lehrplänen orientiert sind und Lehrbücher komplett ersetzen können. Sie ermöglichen modere Unterrichtsmodelle wie "Flipped Classroom", unterstützen das selbstregulierte Lernen und sorgen durch ihr multimediales und multisensorisches Design sowie Gamification für hohe Aufmerksamkeitsbindung. Darüber hinaus trägt die implizite Vermittlung der Lerninhalte durch Storytelling zur Erhöhung des Lernerfolgs bei.Weiterhin wird Jürgen Biffar über den praktischen Einsatz der Lernsoftware Brainix berichten, die an verschiedenen Schulen im vergangenen Schuljahr im Dauereinsatz war. Lehrende und Lernende wurden zur Nutzung der Software befragt und haben ihre Erfahrungen dargelegt. Jürgen Biffar wird in seinem Vortrag auch detaillierte Case Studies vorstellen, die zum Einsatz der Lernsoftware im Schuljahr 2021/22 an drei Gymnasien erstellt wurden.Jürgen Biffar hält seinen Vortrag im Schwerpunkt "Mit Digitalisierung in die Zukunft (https://deutscher-schulleitungskongress.de/programm/schwerpunkte/)" im Praxisforum des DSLK 2022 am 11. November um 14 Uhr. Im Ausstellungsbereich vor dem Vortragssaal ist die Stiftung Digitale Bildung mit einem Stand (Nr. 68) vertreten, an dem sich Kongressteilnehmende über die Stiftungsaktivitäten und insbesondere die Lernsoftware Brainix eingehend informieren können.Weitere Infos zur Stiftung Digitale Bildung und Brainix: https://www.digi-edu.org/ und https://www.brainix.org/Pressekontakt:Friedrich KoopmannStiftung Digitale BildungBirkenweg 34b82110 GermeringTel.: 0172 / 3248423E-Mail: friedrich.koopmann@digi-edu.orgOriginal-Content von: Stiftung Digitale Bildung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150662/5360541