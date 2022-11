In der Wirtschaft geht es meistens um Wettbewerb, um Zweikämpfe. Nicht immer treffen sich dabei die Duellanten auf Augenhöhe, oft heißt es auch David gegen Goliath. Am bekanntesten sind Anlegern aber die Gigantenduelle wie Adidas gegen Nike, Airbus gegen Boeing oder SAP gegen Salesforce.Insbesondere bedingt durch die Digitalisierung kamen jedoch in den letzten Jahren neue Herausforderer auf den Markt, die so manchen Etablierten das Fürchten lehren. Bestes Beispiel ist Netflix, das sich durch sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...