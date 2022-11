General Motors und Microvast kooperieren, um eine spezielle Separatortechnologie für die Batterien von Elektrofahrzeugen zu entwickeln. Diese Folien sollen dann in einer neuen Separatorfabrik in den USA gefertigt werden, welche Microvast errichten will. Der Autokonzern wird seine Separator- und Beschichtungstechnologie in die Zusammenarbeit mit Microvast einbringen, wie GM mitteilt. Die zusammen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...