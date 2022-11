STEMMER Aktie bis jetzt mit über 4% im Plus. STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) konnte gestern den Markt erfreuen: Umsatzprognose im oberen Bereich bestätigt, Ergebnisprognose sogar erhöht. Entsprechend die heutige Kursreaktion nachvollziehbar. Bereits die im Q2 erzielte EBITDA-Marge von 16%, die höchste der Firmengeschichte, deutete auf eine positive Gewinnentwicklung hin, was sich jetzt offiziell im Q3 bestätigt hat. Und so weisen die vorläufigen Zahlen für das Q3 insgesamt auf eine sehr gesunde Unternehmensentwicklung hin. Umsatzplus 18,3% - EBITDA plus 63% - Q3 passt für die STEMMER Aktie ...

