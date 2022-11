Der Südzucker-Konzern hat seine Jahresziele wegen besserer Geschäfte mit Zucker noch einmal an angehoben. Der Umsatz des laufenden Geschäftsjahres (per Ende Februar) soll nun auf 9,7 bis 10,1 Milliarden Euro klettern nach 7,6 Milliarden im Vorjahr, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mitteilte.Erst Mitte Oktober hatte der Konzern schon einmal seine Prognose erhöht und eine Spanne von 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro ins Auge gefasst.Die Verbesserung wurde durch das Segment Zucker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...