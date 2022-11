Verschiedene Stressindikatoren, darunter der umfassende "National Financial Conditions Index" in den USA, steigen immer stärker an und liefern damit deutliche Warnsignale für das Finanzsystem. Es besteht die zunehmende Gefahr von ‚monetären Luftlöchern', also von temporären Liquiditätsengpässen im Finanzsystem. Dies kann an den Märkten zu heftigen Turbulenzen führen, die sogar ein Eingreifen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...