TeamViewer meldete für das dritte Quartal 2022 ordentliche Ergebnisse, wobei die Umsatzerlöse und das bereinigte EBITDA die Konsensschätzungen um 1 % bzw. 3 % übertrafen. Die Umsätze im Segment der kleinen und mittelständischen Unternehmen (SMB) hielten die Dynamik des letzten Quartals aufrecht. Auch das Geschäft mit Unternehmenskunden zog (nach einem schwachen zweiten Quartal) an, was vor allem auf eine bessere Umsetzung der Pipeline in EMEA zurückzuführen ist. Das Management hat seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 bekräftigt, obwohl AlsterResearch angesichts des derzeit schwierigen makroökonomischen Umfelds einige Abwärtsrisiken sieht. Die Analysten passen ihre Schätzungen für eine stärkere Kosteninflation und weniger Aktien und Barmittel nach dem abgeschlossenen Rückkaufprogramm an, was zusammen zu einem neuen Kursziel von EUR 12,50 (alt: EUR 13,00) führt. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG





