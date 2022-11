Die Aktien von Mercedes-Benz sind in den Vortagen erneut unter Druck geraten und seit dem Verlaufshoch bei 59,77 Euro wieder gefallen. Die Korrektur setzte sich am heutigen Donnerstag zunächst weiter fort, die Aktie fiel direkt bis zum 50er-EMA im Tageschart auf 56,52 Euro. In der Folge erholten sich die Aktien wieder und zeigen sich aktuell bei 57,40 Euro mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten. Solange die Aktien von Mercedes-Benz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...