ThyssenKrupp -9.41% SEHEN (SEHEN2): Auch an diesem Handelstag wird es nochmal schlimmer als es ohnehin schon ist. Wie weit denn noch? :-((( Eine thyssenkrupp verliert ohne Unternehmensnachricht weitere 10 %. Obwohl im Q4 der Finanzmittelbestand ggü. dem Q3 doch deutlich zugelegt haben sollte. Allein diese Nettoliquidität sollte den extremst geringen Börsenwert fast vollständig abdecken. Alles andere dieses großen Industrie- und Technologiekonzerns gibt es UMSONST an der Börse. Weltmarktführerpositionen im Bereich Wasserstoff und Windkraft. Technologische Expertise im Marine Bereich. Der Automobilbereich, Steel Europe, der weltweite Metallhandel ... . Es ist zum schieren Verzweifeln, wie wenig an der Börse heute noch Fundamentaldaten oder die Substanz ...

