John Darch, der Chairman von Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) hat sich in dieser Woche in einem Schreiben an die Aktionäre seines Unternehmens gewandt. Die deutschsprachigen Investoren haben zusätzlich noch die Chance, John Darch persönlich auf der Edelmetallmesse in München zu treffen.Kurz bevor der Schlussspurt für das Jahr 2022 beginnt, hat sich John Darch, der Chairman von Sonoro Gold, in einem Schreiben noch einmal ausführlich an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...