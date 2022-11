Prof. Dr. Jan Viebig (ODDO BHF): Weniger Geld für die Märkte

21.10.2022 - Dank der sog. "Quantitativen Lockerungsmaßnahmen" ihrer Notenbanken schwimmen die Banken der westlichen Industrieländer in Liquidität.

Zwar haben die Zentralbanken zinspolitisch eine deutliche Wende vollzogen, doch mit dem gewaltigen Überhang an Zentralbankguthaben der Kreditinstitute tun sich die Geldpolitiker schwer. Fasst man die Guthaben auf den laufenden Konten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) und in der Einlagenfazilität zusammen, verfügen die Banken im Euroraum derzeit über gigantische 4,9 Billionen Euro an liquiden Mitteln. In den USA addieren sich Reserveguthaben und Forderungen aus der sog. Overnight Reverse Repo-Fazilität sogar auf 5,6 Billionen US-Dollar. Dieser Überhang an liquiden Mitteln schafft einen Anreiz zur Ausweitung des Aktivgeschäfts und zur Geld- und Kreditschöpfung. Ein solcher Impuls passt aber nicht ins wirtschaftliche Umfeld, denn im Kampf gegen die Inflation sollte die monetäre Expansion gebremst werden.

Allzu weit sind die Notenbanken mit dem Abbau der Liquidität bisher jedoch nicht gekommen. Die US-Notenbank hatte im Mai beschlossen, fällig werdende Anleihen nicht mehr vollständig zu ersetzen. Der Plan sah vor, von Juni bis August monatlich 47,5 Mrd. US-Dollar und ab September monatlich 95 Mrd. US-Dollar Nettotilgungen vorzunehmen. Damit würden Anleihebestände und Liquidität innerhalb des ersten Jahres um rund 1 Billion US-Dollar verringert. Damit sind die US-Notenbanker ihren Kollegen in Europa zwar einige Schritte voraus, doch der tatsächliche Rückgang der Anleihebestände liegt deutlich unter Plan.

Rechnerisch hätten die Bestände der Fed Ende September um 122 Mrd. US-Dollar niedriger sein sollen als sie sind. Die Federal Reserve Bank of New York erklärt diesen Umstand vor allem mit den inflationsbedingten Wertsteigerungen von inflationsindexierten Staatsanleihen im Bestand der Fed und mit unerwartet geringen Tilgungen bei den Mortgage Backed Securities (MBS).

Die Bank von England (BoE) hat beim "Quantitativen Straffen" einen klassischen Fehlstart hingelegt. Am 21. September 2022 hatte die BoE angekündigt, ihre Anleihebestände im Verlauf der 12 Monate bis Ende September 2023 um insgesamt 80 Mrd. Pfund - rund 10 % des Bestandes - reduzieren zu wollen. Schon wenige Tage später, kurz vor dem Start der Anleiheverkäufe, folgte der Rückzieher. Nach Bekanntgabe der mittlerweile kassierten Steuersenkungspläne der Regierung Truss ("Mini-Budget") kam es an den britischen Anleihemärkten zu massiven Verwerfungen. Die Bank of England sah sich daher genötigt, den Beginn der Anleiheverkäufe zu verschieben und ein neues, wenn auch zeitlich begrenztes Ankaufprogramm aufzulegen. Anfang November nun will die britische Notenbank einen neuen Versuch wagen, Staatsanleihen aus ihrem Bestand zu verkaufen.

Die EZB steht bei der Rücknahme der quantitativen Maßnahmen erst am Anfang der Planungen. Die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemie-Notfallprogramms (PEPP) und des allgemeineren Anleiheankaufprogramms (APP) wurden eingestellt. Die Erlöse aus fällig werdenden Anleihen werden aber reinvestiert, so dass die Anleihebestände und insofern auch die Liquiditätsausstattung unverändert bleiben. Allerdings wird der EZB-Rat demnächst in die Beratungen über einen Beginn der "Quantitativen Straffung" einsteigen. Am Markt erwartet man, dass der Startschuss für (Netto-)Tilgungen frühestens im Frühjahr 2023 fallen könnte. Der Fairness halber muss man allerdings ergänzen, dass fällig werdende langfristige Refinanzierungsgeschäfte im nächsten Jahr (fast 1.500 Mrd. EUR) zu einer deutlichen Reduzierung der Liquidität im Bankensystem im Euroraum beitragen sollten.

Die EZB zögert mit dem Einstieg in die "quantitative Straffung". Ein wichtiger Grund dürfte die Sorge sein, die Verspannungen an den Anleihemärkten in Italien und anderen sog. "Peripherie"-Staaten ("Fragmentierung") noch zu verstärken. Entsprechend hat die EZB bereits zu Beginn der Zinserhöhungen Vorkehrungen getroffen, um einer "übermäßigen" Ausweitung der Renditeunterschiede zwischen den Mitgliedsländern der Währungsunion - die Blicke richten sich vor allem auf das hochverschuldete Italien - entgegenwirken zu können. Neben der Möglichkeit der Umschichtung innerhalb des Anleihebestandes des PEPP-Programms installierte die EZB im Juli 2022 das Transmission Protection Instrument (TPI), das im Bedarfsfall - bei "den Transmissionsprozess gefährdenden Marktstörungen" - grundsätzlich unbegrenzte Anleihekäufe ermöglichen würde.

Aus geldpolitischer Sicht wäre der Abbau der Anleihebestände der westlichen Industrieländer wünschenswert. Denn die durch die Anleihekäufe entstandene hohe Liquidität begünstigt im Zweifelsfall die Inflation. Die Entwicklungen in Großbritannien und die dortigen Probleme der Pensionsfonds aber waren für viele Marktbeobachter ein Warnschuss, der angesichts steigender Zinssätze und Renditen auf zunehmende Spannungen im Finanzsektor hinweist. Gern zitiert wird wieder Warren Buffet mit seinem Bonmot, dass "erst die Ebbe sichtbar macht, wer nackt schwimmt". Die Kombination von rasch steigenden Zinssätzen und quantitativer Straffung verschärft den Druck auf den Anleihemarkt, und kann damit zu deutlichen Renditeanstiegen beitragen. Zusätzlich verschärft würden die Probleme, wenn ausufernde staatliche Defizite zusätzlichen Stress an den Anleihemärkten verursachen. Denn anders als während Finanzkrise oder der Pandemie, als die Geldpolitik die staatliche Verschuldung alimentiert hat, setzt die Geldpolitik der Finanzpolitik nun engere Grenzen. Die Finanzpolitiker sollten sich hüten, diese Grenzen auszutesten.

