Berlin - Hertha-Stürmer Dodi Lukébakio hofft darauf, bei der Fußball-WM in Katar für die belgische Nationalmannschaft auflaufen zu können. "Sollte ich bei der WM dabei sein, ginge für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte er dem "Kicker".



Seine Chancen könne er allerdings schwer einschätzen. "Ich denke, dass ich in dieser Saison bei Hertha Werbung für mich gemacht habe." Im Länderspiel gegen die Niederlande habe er zudem "fast getroffen". Er wisse allerdings, dass Belgien "viele gute Spieler" habe.



Sein Gefühl entscheide am Ende aber eh nicht über seine Teilnahme. "Das entscheidet nur der Trainer", so Lukébakio.

