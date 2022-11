Strabag erwirbt die Slabihoud GmbH und Hans Lohr GmbH und erweitert damit das Leistungsspektrum um die Geschäftsfelder Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR) sowie Sicherheits- und Nachrichtentechnik. Mit der 100%igen Tochterfirma Böhm Stadtbaumeister & Gebäudetechnik GmbH konnte sich Strabag in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich in den Bereichen HKLS (Heizung, Kühlung, Lüftung und Sanitär) und Elektrotechnik in Wien, Niederösterreich, Graz und dem Burgenland etablieren. Nun wird das Leistungsspektrum um die Geschäftsfelder Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR) sowie Sicherheits- und Nachrichtentechnik erweitert. Damit kann das Bau-Unternehmen künftig die Eigenleistung vertiefen und vollumfänglich innovativ von der Planung ...

