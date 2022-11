Von Greg RobbMarketWatchÜbersetzung: Stefanie KonradEs war keine Überraschung: Die Fed hat am Mittwoch zum vierten Mal in Folge den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Damit wird die Fed Funds Rate auf 3,75 bis 4 Prozent angehoben. Die US-Notenbank will außerdem auf Verzögerungen und die kumulativen Auswirkungen ihrer Geldpolitik achten.Doch das war nur die Ruhe vor dem Sturm. Noch während der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell wurde es langsam turbulent. "Die Märkte wurden komplett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...