Eschborn (ots) -Seit dem 1. Juni ist ALLUNA® Schlaf, das pflanzliche Schlafmittel mit belegter Wirksamkeit [1-4] und Nr. 1 Schlafextrakt in der Schweiz*, exklusiv in Apotheken in Deutschland erhältlich. Der darin enthaltene kombinierte Spezialextrakt aus Baldrian und Hopfen unterstützt nachweislich zwei maßgebliche Schlafprozesse, die durch die beiden körpereigenen Müdemacher Adenosin und Melatonin vermittelt werden [5] - ohne durch zusätzliches, synthetisches Melatonin in den empfindlichen Hormonhaushalt einzugreifen. Das pflanzliche Arzneimittel mit belegter Wirksamkeit stellt den natürlichen Schlafrhythmus wieder her, ist gut verträglich und für die Langzeitanwendung geeignet, da es nicht zu sogenannten "Hang-Over"-Effekten oder Abhängigkeit führt [6]. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.Untersuchungen zufolge leiden ca. 4,8 Mio. Menschen in Deutschland unter anhaltendem Schlafmangel und seinen Folgen [7] - wie beispielsweise einer abnehmenden Lebensqualität und Leistungsfähigkeit sowie Übergewicht, Diabetes mellitus, Depressionen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Besonders häufig sind Frauen mittleren Alters, vor allem in den Wechseljahren, betroffen. Für viele dieser Frauen ist dann eine wirksame natürliche Behandlungsoption wichtig, die das fein ausbalancierte hormonelle Gleichgewicht nicht zusätzlich belastet - wie beispielsweise bei der Einnahme synthetischer Hormone wie Melatonin. Zumal die Folgen der Anwendung des Schlafhormons bislang kaum erforscht sind. Auch fehlen vielfach Belege für einen Nutzen frei verkäuflicher Melatonin-Präparate, von denen immer mehr (zumeist als Nahrungsergänzungsmittel = NEM), in Verkehr gebracht werden. Experten warnen davor, synthetisches Melatonin zu verharmlosen und als einfache Ergänzung zur Nahrung zu betrachten und weisen auf die Nebenwirkungsgefahr bei einer häufigen bzw. anhaltenden Einnahme hin. Ein nachweislich wirksames und gut verträgliches pflanzliches Schlafmittel wie ALLUNA® Schlaf [1-6,8-11] kann hier Abhilfe schaffen, indem es den Schlafvorgang auf natürliche Art und Weise fördert. Es bietet zudem eine Alternative zu chemisch-synthetischen Schlafmitteln, die wegen des breiten Neben- und Wechselwirkungspotentials nur kurzzeitig eingenommen werden dürfen.Unterstützung des natürlichen SchlafrhythmusEin tiefer und ausreichend langer Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Der Schlaf ist ein sehr komplexer und vielschichtiger Prozess der schnell aus dem Gleichgewicht geraten kann. Im Wesentlichen lässt er sich in zwei Prozessen darstellen, die von zwei körpereigenen Stoffen, Adenosin und Melatonin, gesteuert werden: Adenosin reichert sich tagsüber in den Zellen an, was Körper und Geist eine steigende Müdigkeit zum Abend hin signalisiert. Das Hormon Melatonin, das bei Dunkelheit ausgeschüttet wird, erhöht die Schlafbereitschaft [5]. Geraten diese beiden Prozesse aus dem Gleichgewicht, kann ein pflanzliches Arzneimittel, das ähnlich wie die beiden körpereigenen Müdemacher wirkt, den natürlichen Schlafrhythmus unterstützen. So beinhaltet der spezielle Extrakt in ALLUNA® Schlaf zum einen Baldrian, der vergleichbare Effekte wie Adenosin aufweist [8,9] und wird ergänzt um Hopfen, der wie Melatonin wirkt [10,11]. Diese ausbalancierte Kombination fördert das Ein- und damit Durchschlafen [1-4] für ein erholtes Aufwachen am nächsten Morgen. Die pflanzliche Schlafhilfe ist für Menschen mit Schlafstörungen ab dem 12. Lebensjahr bis ins hohe Alter geeignet.*Bezogen auf den Umsatz des in ALLUNA® Schlaf enthaltenen Schlafextraktes Ze 91019 in der ATC-Klasse N05B5 (MAT 02/2022, IQVIA)ALLUNA® Schlaf Anwendungsgebiete: Pflanzliches Arzneimittel zur Linderung von Schlafstörungen. Enthält Sojabohnenmehl. Stand 02/21.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.