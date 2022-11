London (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung des Offenmarktausschusses (Federal Open Market Committee, FOMC), zum vierten Mal in Folge die Zinsen um 75 Basispunkte anzuheben, entsprach weitgehend den Konsenserwartungen, so Paul O'Connor, Head of Multi-Asset bei Janus Henderson Investors.Die große Frage vor der Sitzung sei gewesen, ob die FED gewillt sein würde, zu signalisieren, dass sie das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen, oder ob sie sogar andeuten würde, dass sich die Zinsen ihrem Höchststand nähern würden. Jerome Powell habe zwar durchblicken lassen, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen von nun an wahrscheinlich verlangsamen würde, doch sei dies gleichzeitig mit mehreren hawkishen Botschaften verbunden gewesen. Der Präsident habe darauf hingewiesen, dass "kontinuierliche Erhöhungen" erforderlich seien, um die Zinssätze "ausreichend restriktiv" zu gestalten, und dass die FED-Erwartungen für die Endzinsen in diesem Zyklus seit dem FOMC im September gestiegen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...