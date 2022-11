Es gibt dieser Tage nur wenige gute Neuigkeiten rund um die Facebook-Mutter Meta, welche bei den letzten Quartalszahlen in jeder nur erdenklichen Hinsicht enttäuschte. Da ist es wohl nachvollziehbar, dass die Anteilseigner sich momentan an so ziemlich jeden Strohhalm klammern, der sich ihnen bietet.Einen solchen gab es jüngst in Form von Spekulationen darüber, dass die Videoplattform TikTok in den USA verboten werden könnte. Der Kurzvideodienst des chinesischen Betreibers ByteDance (NET000BYT111) gilt als größte Konkurrenz für Facebook und als ...

