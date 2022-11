Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Als strategischer Partner des FII-InstitutsDer Cultural Development Fund (CDF) hat seine Teilnahme am Future Investment Initiative (FII) Forum erfolgreich abgeschlossen, das am Donnerstag in Riad unter der Schirmherrschaft seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Premierminister des Königreichs Saudi-Arabien, endete.An der nunmehr sechsten Auflage des FII-Forums nahmen weltweit führende Persönlichkeiten, Elite-Unternehmer und prominente globale Fondsmanager teil. Der CDF fungierte als strategischer Partner des Instituts, das das Forum organisierte, das vom 25. bis 27. Oktober im King Abdul Aziz International Conference Center stattfand. Ziel war es, die vorhandenen Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, Innovationen zu fördern, fortschrittliche Technologien zu nutzen und globale Herausforderungen zu bewältigen.Während einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "The Next Creator Economy" erörterte Mohammed Bindayel, Chief Executive Officer von CDF, wie moderne Technologien und neue Medien das Gesicht der Kultur verändern und Trends fördern, die spannende Möglichkeiten für kulturelle Formate wie Musik und Film eröffnen.Herr Bindayel erläuterte die Rolle dieser Innovationen beim Abbau der Barrieren zwischen Kulturschaffenden und ihrem Publikum, bei der Erschließung neuer Rentabilitätsquellen zur Unterstützung des Sektors und bei der Stärkung seines Beitrags zur Wirtschaft des Königreichs. Er wies auch auf das beschleunigte Wachstum der Kreativwirtschaft hin und darauf, wie diese dazu beiträgt, Kreative und Investoren in allen Bereichen der Kultur zu stärken.In einer visionären Diskussion mit dem Titel "Film Enablers - Boosting The Regional Film Industry" hob Faisal Al-Aseeri, Direktor des CDF-Filmsektor-Finanzierungsprogramms, die Bedeutung des Filmschaffens für das Wirtschaftswachstum eines Landes hervor und verwies auf die Macht der Branche, Investitionen anzuziehen, Reiseziele für Touristen zu bewerben und die einzigartige Kunst- und Kulturlandschaft eines Landes hervorzuheben.Herr Al-Aseeri betonte die Bedeutung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit bei der Finanzierung von Filmen. Durch diese Synergie, kommentierte er, können die lokalen Filmemacher Zugang zu den richtigen Ressourcen erhalten, die für den Aufbau von Filmsets und die Vorbereitung von Drehorten für nationale und internationale Filmproduktionen erforderlich sind.Der Pavillon des CDF auf dem FII-Forum war offen für öffentliche Diskussionen über die Bedeutung von Investitionen in die Kultur und wie diese das Wirtschaftswachstum fördern können. Der Pavillon hat das Publikum auch mit verschiedenen CDF-Programmen vertraut gemacht, die auf die Bereitstellung nachhaltiger Finanzierungsinstrumente abzielen.Während seiner Anwesenheit auf dem FII-Forum versuchte der CDF, das Bewusstsein für seine Rolle beim Wirtschaftswachstum zu schärfen und Anreize für private und gemeinnützige Organisationen zu schaffen, sich am Aufbau eines nachhaltigen Wachstums im kulturellen Ökosystem zu beteiligen, sowie Kapital anzuziehen und Finanzinstitute zu ermutigen, in die Kultur zu investieren, indem das enorme Potenzial des Sektors hervorgehoben wurde.Diese Bemühungen stehen in engem Einklang mit den Zielen des FII-Instituts, ein effektives Netzwerk globaler Akteure aufzubauen und aufstrebende Sektoren zu beleuchten, von denen erwartet wird, dass sie die Zukunft der internationalen Investitionen und der Weltwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten prägen werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932762/CDF_Mohammed_Bindayel.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1932763/Cultural_Development_Fund.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-cdf-schlieWt-seine-teilnahme-am-fii-riyadh-forum-ab-und-unterstreicht-seine-rolle-bei-der-ermoglichung-eines-entwicklungsfahigen-kultursektors-301667741.htmlPressekontakt:Maurice Ferando,+971 50 739 4081,maurice.ferando@traccs.netOriginal-Content von: Cultural Development Fund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165471/5360966