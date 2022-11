FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ende September an die Börse gebrachten Aktien des Sportwagenbauers Porsche AG werden voraussichtlich noch vor Weihnachten den Dax bereichern. Index-Experte Tom Koula von der Investmentbank Stifel Europe sieht die Volkswaren-Tochter (VW) nach der Index-Überprüfung im Dezember "ganz klar im deutschen Leitindex".

Mit einem am Anteil der frei handelbaren Aktien gemessenen Börsenwert von knapp 15 Milliarden Euro "liegt Porsche aktuell auf Platz 22, gleich hinter Vonovia , und wäre damit also auch ein Fast Entry", erklärt er. Wenn im Dax - wie im Dezember - keine reguläre Index-Überprüfung ansteht, dann greifen außerordentliche Regeln. Während diese Regeln für Dax-Mitglieder weniger streng als die regulären sind, müssen Aufnahmekandidaten dagegen höhere Hürden überwinden.

Verdrängen würde der Sportwagenbauer im Dezember laut Koula aus heutiger Sicht den Sportartikelhersteller Puma SE . Mit einer am Streubesitz orientierten Marktkapitalisierung von 4,7 Milliarden Euro ist dieser derzeit das kleinste Dax-Mitglied, noch hinter dem Online-Händler Zalando oder dem Energietechnikkonzern Siemens Energy .

Weitere Änderungen im Dax werden aktuell nicht erwartet. Index-Experten räumen allerdings der Commerzbank eine Chance auf einen Dax-Aufstieg ein, wenn der Industriegasekonzern Linde der heimischen Börse tatsächlich den Rücken kehren und nur noch in den USA notieren sollte.

Die Deutsche Börse wird die Dax-Indizes am Montagabend, 5. Dezember überprüfen. Etwaige Änderungen treten am Montag, 19. Dezember, in Kraft./ck/la/mis

DE0006969603, DE0007664039, DE0008469008, DE000CBK1001, DE000A1ML7J1, DE000ZAL1111, IE00BZ12WP82, DE000ENER6Y0, DE000PAG9113