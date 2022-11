HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3544/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/38 geht es um eine kleine Marktkorrektur nach zuletzt 7 Plustagen in Folge. Ich präsentiere auf meinen gestrigen S Immo Beitrag einen Plan B. Weiters gibt es Zahlen und Einschätzungen zu AT&S, Kontron, Verbund, Mayr-Melnhof, RBI, Immofinanz und Andritz. Lenzing macht Sorgen und voestalpine zeigt, was gute Aktienarbeit ist. Gilt auch für zB Wienerberger und Mayr Melnhof. Dazu etwas über die Post, das wohl die Post nicht mal selbst weiss. Und abschliessend ein Hallelujah. Die ...

