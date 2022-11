DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: 4,50%-Wolftank-Adisa Holding AG-Anleihe 21/25 wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta035/03.11.2022/15:30) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 4,50 %-Anleihe der Wolftank-Adisa Holding AG mit Laufzeit bis 2025 (WKN A3KL8U) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-450-wolftank-adisa-holding-ag-anleihe-21-25-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Umweltschutzdienstleistungen

Kerngeschäft: Sanierung und Überwachungen von Tankanlagen und Umweltschutz-Dienstleistungen bei verseuchten Böden und Einrichtungen

Marktgebiet: weltweit; mit Gesellschaften in acht Ländern und Kunden in über 20 Ländern

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit 18 weiteren Tochter- bzw. Enkelgesellschaften, welche überwiegend mehrheitlich gehalten werden.

Mitarbeiter: 267 (Stand 31.12.2021)

Unternehmenssitz: Innsbruck, Österreich

Gründung/Historie:

1987 im Alpenraum. Die Wurzeln der Unternehmensgruppe liegen in der Sanierung und kontinuierlichen Überwachung von Tankanlagen und, als logische Folgeleistung, in der Reinigung und Dekontaminierung von verunreinigten Böden und Grundwasser.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Das Geschäftsmodell der Wolftank-Gruppe untergliedert sich in vier Hauptgeschäftsbereiche:

Umweltdienstleistungen/Umweltsanierung (Boden & Wasser): Dort, wo bereits ein Umweltschaden entstanden ist, führt das Unternehmen eine Umwelt-Due-Diligence durch und setzt geeignete Sanierungsmaßnahmen effizient um, bis hin zur kompletten Reinigung des betroffenen Grundstücks.

Industriebeschichtungen: Das Unternehmen bietet modernste Lösungen für die Verlängerung der Nutzungsdauer von Lagertanks und Rohren. Ob hohe Chemikalienbeständigkeit, Lebensmitteltauglichkeit, Beständigkeit bei rauen Witterungsbedingungen oder doppelwandiger Ausbau von Tanks. Die Priorität ist stets, mit langlebigen Produkten für Sicherheit bei Lagerung und Transport von Flüssigkeiten zu sorgen.

Projektierung/Bau von kompletten Tankanlagen: Für neue Tankanlagen sowohl im traditionellen Bereich der Flüssig-Kraftstoffe, als auch im Netzausbau für LNG (Flüssig-Methan) bietet das Unternehmen Full-Service-Dienstleistungen und General Contracting.

Wasserstoff: Die Wolftank-Gruppe bietet vielfältige Lösungen für die Verbindung zwischen den Produktions-anlagen von grünen Wasserstoff und dem Endverbraucher. Dazu gehören Transportlösungen für kurze bis mittlere Entfernungen, Technologie zur lokalen Stromerzeugung, Wasserstoff-Zapfsäulen bzw. Wasserstoff-Betankungssysteme bis hin zur schlüsselfertigen Errichtung von Wasserstoff-Tankstationen.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Die Wolktank-Gruppe setzt angabegemäß ihr Wissen ein, um eine Dekarbonisierung des Verkehrs zu erreichen - z.B. durch die Entwicklung von neuen, grünen Technologien für emissionsfreie Mobilität. Dazu zählt etwa der Transport, die Speicherung und die Betankung mit Wasserstoff und Bio-LNG (flüssiges Bio-Methan). Das Unternehmen ist hier als einer der Pioniere erfolgreich tätig und plant und baut zum Beispiel schlüsselfertige Wasserstoff- und Bio-LNG-Tankstellen.

Gleichzeitig bleibt der Bedarf bestehen, die vorhandenen, alternden Tanks und Tankstellen sicher und betriebsfähig zu halten. Dazu setzt das Unternehmen lebensverlängernde Maßnahmen ein. Es hat Hightech-Epoxidharze und patentierte Anwendungstechniken entwickelt, die kostengünstige und schnelle Sanierungs-maßnahmen von Tankanlagen inklusive Fernüberwachung ermöglichen. Durch deren Anwendung wird eine kontinuierliche Überwachung der kritischen Infrastruktur ermöglicht und zudem Umweltschäden vermieden. Nicht zuletzt bietet es den schlüsselfertigen Rückbau und Abbau von bestehenden Tankanlagen an.

Strategie:

Die Wolftank-Gruppe hat in den letzten Jahren Schritt für Schritt expandiert, durch organisches Wachstum, durch Partnerschaften und durch Akquisitionen. So konnte die Unternehmensgruppe ihre Expertise vertiefen, Leistungen aus einer Hand anbieten und auch geografisch wachsen. Mittlerweile sind unter dem Dach der Wolftank-Gruppe 10 operative Tochtergesellschaften in acht Ländern tätig. Das Vertriebs-Netzwerk ist in über 20 Ländern aktiv. Ein großes Potential zur weiteren Stärkung ihrer Position sieht die Wolftank-Gruppe in den Gebieten China, Afrika und Südamerika, in denen sie bereits aktiv ist oder über Niederlassungen verfügt. Zukünftige Zielmärkte sind Nordamerika und Indien.

Kunden: Mineralölgesellschaften, Chemieunternehmen, Tankstellenbetreiber, staatliche Institutionen und Gemeinden

Lieferanten: Hersteller von Epoxy-Harze, Hersteller von Systemen und Bauteilen von Tankstellen

Entwicklung 2021

Der Geschäftsverlauf der Wolftank Group, und damit im Wesentlichen der Beteiligungen der Wolftank-Adisa Holding AG, war 2021 von einer signifikanten Erholung verglichen mit dem Vorjahr geprägt. Die weltweiten Einschränkungen aufgrund der COVID-19 Pandemie wirkten sich vor allem auf das Geschäft der Tanksanierungen in China aus, welches aufgrund anhaltender und stark ausgeweiteter Reisebeschränkungen immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau steht. Die weiteren Geschäftsbereiche der Gruppe, etwa die Bodensanierung oder der Tankanlagenbau, waren hingegen weit weniger von den Pandemie-Maßnahmen betroffen und konnten gut ausgebaut werden. Insbesondere positiv sticht hier der Bereich von Wasserstoff-Betankungsanlagen hervor.

Die Umsatzlöse konnten in dem Geschäftsjahr 2021 auf 44,6 Mio. EUR (Vj.: 35,0 Mio. EUR) zwar erhöht werden, aber das Betriebsergebnis (EBIT) ist mit -1,6 Mio. EUR (Vj.: -2,0 Mio. EUR) noch negativ. Dem entgegen stellt sich jeweils die Entwicklung der Nettoverschuldung (11,4 Mio. EUR / Vj.: 19,8 Mio. EUR) und der Eigenkapitalquote (26,2% / Vj.: 14,6%). Grund dafür sind insgesamt drei Kapitalerhöhungen (zwei Erhöhungen um je rund 10% des Gesellschaftskapitals sowie eine Kapitalerhöhung nominal aus Gesellschaftsmitteln) mit einem Volumen von zusammen 10,4 Mio. EUR.

Entwicklung 2022 und Ausblick

Die Wolftank-Gruppe verzeichnete ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2022. Nach den coronabedingten Markteinbrüchen der vergangenen beiden Jahre ist der konsolidierte Umsatz der Gruppe im ersten Halbjahr 2022 um 43% auf 29,0 Mio. EUR gestiegen (Vj.: 20,3 Mio. EUR). Auch die operativen Kennzahlen zeigen eine klar positive Entwicklung nach der pandemiebedingten Delle: Die Betriebsleistung ist um 9,2 Mio. EUR auf 30,3 Mio. EUR gestiegen, ein Plus von 44% (Vj.: 21,1 Mio. EUR). Das EBITDA hat in den positiven Bereich gedreht und beläuft sich auf 1,4 Mio. EUR, nach -0,2 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbessert sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 83% und bleibt mit -0,3 Mio. EUR nur knapp im Minus (Vj.: -1,6 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern setzt die Erholung fort und beträgt nach -2,0 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2021 nun -0,6 Mio. EUR.

Mit starken Partnerschaften wie zuletzt mit Molgas, der Q8-Gruppe, dem Gasversorger Snam und dem führenden Telekom-Anbieter TIM baut die Gruppe ihre Positionierung im Bereich von erneuerbaren Energien weiter aus. Als Folgewirkung der COVID 19-Pandemie haben sich Prozesse wie Digitalisierung, Arbeiten von zu Hause und umweltfreundliche Mobilität radikal beschleunigt und zahlen auch auf den Klimaschutz ein. Der Krieg in der Ukraine stärkt zudem die Entschlossenheit vieler Länder, in alternative Energielösungen zu investieren und ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Für LNG- und Wasserstofftankstellen wird ein starkes Marktwachstum prognostiziert, verbunden mit dem entsprechenden Bedarf an Produktions- und Logistikinfrastruktur.

Die aktuellen Anfragen in dem Bereich der schlüsselfertigen, modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen sind auf Rekordhöhe und liegen weit über dem Gesamtkonzernumsatz 2021, aber auch die konkreten Auftragseingänge steigen deutlich an. Allein in den letzten Wochen konnte nach Unternehmens-angaben die Wolftank-Gruppe im Wasserstoff- und LNG-Bereich Aufträge in Höhe von insgesamt rund EUR 3,7 Millionen verbuchen.

Quick-Check Nachhaltigkeit durch imug rating [ 2 ]

Der Nachhaltigkeitsbeitrag von der Wolftank-Adisa Holding AG wird insgesamt als sehr positiv eingeschätzt. Das Unternehmen verstößt nicht gegen die von der KFM Deutsche Mittelstand AG definierten Ausschlusskriterien. Der vom Unternehmen erzielte Umsatzanteil mit Produkten/Dienstleistungen mit positiver Nachhaltigkeitswirkung (Sarnierung kontaminierter Böden und Gewässer sowie Dienstleistungen im Bereich Wasserstofftankstellen) beträgt ca. 50-60 Prozent. Das Unternehmen setzt ESG-Aspekte systematisch um und belegt, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten einen hohen Stellenwert einnimmt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 03, 2022 10:30 ET (14:30 GMT)