BMW hat Umsatz und Gewinn im dritten Quartal gesteigert und die Prognose fürs Gesamtjahr bestätigt. Hohe Inflation und steigende Zinsen werden sich laut dem Konzern in den kommenden Monaten auf das Konsumverhalten auswirken. Von Julia Pfanner Obwohl BMW im dritten Quartal mit rund 588000 Fahrzeugen etwa so viele Autos wie im Vorjahr verkauft hat, sind Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen. In den drei Monaten bis Ende September lag der Umsatz bei ...

