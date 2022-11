Nach dem herben Rückschlag im Zuge des Fed-Zinsentscheids am Vortag bleiben die US-Börsen am Donnerstag angezählt.New York - Nach dem herben Rückschlag im Zuge des Fed-Zinsentscheids am Vortag bleiben die US-Börsen am Donnerstag angezählt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,68 Prozent auf 31‹930,73 Punkte. Der S&P 500 als marktbreiter Index verbuchte ein Minus von 0,90 Prozent auf 3725,70 Zähler. Stimmungsdaten aus dem US-Dienstleistungssektor fielen schlechter aus als erwartet.

