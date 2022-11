Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England hat eine weitere Leitzinsanhebung verkündet, so die Analysten der Nord LB.Die Bank Rate - der im Vereinigten Königreich maßgebliche Leitzins - sei um 75bp erhöht worden. Damit notiere diese Zeitriehe nun immerhin schon bei 3,00%. Diese Entscheidung der Notenbank stelle keine große Überraschung dar. Aufgrund der jüngsten politischen Turbulenzen, welche die britische Währung zwischenzeitlich unter einen signifikanten Abwertungsdruck gesetzt hätten, seien an den Märkten für eine Weile sogar Spekulationen über noch größere Zinsschritte nach oben aufgekommen. Mit dem Wechsel der Bewohner der Downing Street Nr. 10 (und Nr. 11) seien diese Überlegungen dann aber auch wieder schnell in den Hintergrund getreten. ...

