London (www.fondscheck.de) - Die Inflation erreichte im September mit 10,1% ein 40-Jahreshoch in Großbritannien, so die Experten von Tabula Investment Management.Gleichzeitig sei die Inflationsrate in den USA infolge hoher Energie- und Lebensmittelpreise über 8% verblieben. Die US Breakeven Inflationsrate, welche die erwartete Inflation über die nächsten zehn Jahre messe, liege momentan bei 2,5%. Neue Research vom europäischen ETF-Anbieter Tabula Investment Management Limited ("Tabula") zeige jedoch, dass nur 40% von professionellen Anlegern über Inflation "sehr besorgt" seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...