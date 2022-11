Vaduz (ots) -



Die Landesrüfekommission hat sich anlässlich ihres ordentlichen Jahrestreffens am Freitag, 28. Oktober 2022, mit dem Elltöbile in Balzers/Fläsch beschäftigt. Anhand dieses Beispiels wurde seitens des Amts für Bevölkerungsschutz aufgezeigt, wie die sanierungsbedürftigen Wildbachsperren mit dem Bau eines im Einzugsgebiet der Rüfe situierten Hochwasserrückhaltebeckens ersetzt werden könnten. Diese ungleich kostengünstigere Variante bietet zudem den Vorteil, dass der Eingriff in Natur und Landschaft moderater ausfällt. Die Kommission befasste sich im Rahmen dieser Variantendiskussion mit diversen Fragen rund um den Hochwasserschutz und mit den dabei zu tätigenden Verbauungsmassnahmen in Liechtenstein.



Pressekontakt:



Kontakt:

Amt für Bevölkerungsschutz

Emanuel Banzer, Amtsleiter

T +423 236 68 56



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100897790

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de