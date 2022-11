In den USA und in Deutschland ist Cannabis neuerdings in eine Phase der Entkriminalisierung eingetreten. Der Marktforscher BDSA schätzt, dass sich der legale globale Markt für Cannabis von 30 Milliarden Dollar im Jahr 2021 bis auf 57 Milliarden Dollar im Jahr 2026 ausweiten könnte. André Fischer geht davon aus, dass ausgesuchte Nischenanwendungen - wie etwa sensorbasierte Plattformen - vor Zuwachsraten stehen, die noch um ein Vielfaches höher ausfallen. In seinem neuen Aktien-Report "Smart Tech" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...