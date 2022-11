NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien von Ebay haben am Donnerstag mit einem hohem Kursgewinn an der 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend gekratzt. Im frühen Handel gewannen die Titel des Online-Auktionshauses 5,3 Prozent auf 40,07 Dollar.

Ebay hatte am Vorabend nach Börsenschluss in New York Geschäftszahlen vorgelegt. Der Konzern habe sich in einem schwierigen Markt mit einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Jahresviertel von robuster Seite gezeigt, schrieben die Analysten der Bank of America. Nun drohe aber mehr Gegenwind von der Eintrübung der Konjunktur und von der Währungsseite./ajx/he