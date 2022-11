Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat den Mietvertrag mit der Texas Capital Bank in Dallas um 15 Jahre verlängert, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Class A Bürogebäude mit der Adresse 2000 McKinney Avenue zählt seit dem Jahr 2016 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Global (ISIN DE0009805556/ WKN 980555) und ist seit 2008 die Unternehmenszentrale der Bank. Die Vertragsverlängerung geht mit einer Vergrößerung der Flächen um 4.600 m2 auf rund 18.800 m2 und der Umbenennung des Gebäudes in "Texas Capital Center" einher. ...

