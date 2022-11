Am Tag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank präsentierten sich die deutschen Börsen schwach. Auch die leichten Erholungserscheinungen am späten Nachmittag reichten nicht mehr aus, um die großen Indizes in die Gewinnzone zu führen. Insbesondere zum Teil enttäuschende Quartalszahlen belasteten die Kurse.Bis Donnerstagmittag gab der DAX deutlich nach und fiel bis auf 13.022 Punkte. Mit 30 der 40 enthaltenden Wert in der Verlustzone ging es für den deutschen Leitindex ein Prozent leichter bei 13.130 ...

