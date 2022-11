Inflation und Zinserhöhungen halten die Welt weiter in Atem. Bill Gates setzt jedoch auf zwei Aktien, mit denen er sich in all dem Chaos entspannt zurücklehnen kann. Von Jennifer Senninger Die Fed hob am Mittwoch die Zinsen erneut um 75 Basispunkte an. Der Grund: Die ausufernde Inflation, die sie mit allen Mitteln bekämpfen will. Immerhin lag diese zuletzt bei rund 8,2 Prozent. Notenbankchef Jerome Powell machte klar, dass es noch dauern könne, bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...