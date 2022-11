Tagesgewinner war am Donnerstag Marinomed Biotech mit 4,36% auf 57,40 (153% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,30% - es war der 5. Tagessieg 2022, Rang 20 im Österreich) vor Pierer Mobility mit 2,95% auf 59,40 (315% Vol.; 1W 3,30%) und Polytec Group mit 2,64% auf 4,67 (31% Vol.; 1W -2,71%). Die Tagesverlierer: Wolftank-Adisa mit -1,85% auf 13,25 (43% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,36%), SW Umwelttechnik mit -5,00% auf 38,00 (19% Vol.; 1W -2,06%), Josef Manner & Comp. AG mit -3,85% auf 100,00 (14% Vol.; 1W -3,85%) Die aktuell längste Serie: AMS mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.55%) - die längste Serie dieses Jahr: Semperit 8 Tage (Performance: 26.54%). Siehe auch ...

