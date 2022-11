(shareribs.com) Frankfurt / New York 03.11.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel uneinheitlich. So können Biontech und auch Vita34 zulegen. Für Evotec geht es derweil deutlich nach unten. An der Wall Street kann sich der Sektor im schwierigen Umfeld behaupten. Der DAX notiert am frühen Abend 1,0 Prozent leichter bei 13.124 Punkten. Unter Druck liegen hier Papiere von BMW, Continental ...

Den vollständigen Artikel lesen ...