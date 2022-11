BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk-Anbieter Freenet wird nach guten Geschäften bis Ende September erneut etwas optimistischer. So rechnet der Konzern beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) jetzt mit dem Erreichen des oberen Endes der angepeilten Spanne zwischen 470 Millionen Euro und 480 Millionen Euro nach 447 Millionen Euro im Vorjahr. Dies teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in Büdelsdorf mit. Freenet hatte erst im Sommer die Prognose leicht angehoben. Für Analysten wäre ein Erreichen des oberen Endes der Spanne allerdings keine Überraschung. Sie rechnen ohnehin bereits damit. In den ersten neun Monaten legte der operative Gewinn um knapp sieben Prozent auf 362 Millionen Euro zu. Der Umsatz stagnierte nahezu bei etwas weniger als 1,9 Milliarden Euro. Der bestätigten Erlösprognose zufolge will Freenet 2022 wie im Vorjahr rund 2,5 Milliarden Euro umsetzen. Das Ergebnis fiel etwas besser aus, als Experten erwartet hatten. Die Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zunächst zu./zb/la