Alphabet-Anteilseigner bekommen heute kräftig auf die Finger. So büßt der Kurs satte rund drei Prozent ein. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 84,28 USD. Tanzen die Bären nun länger auf dem Parkett oder kehren die Bullen zeitnah zurück?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Alphabet der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alphabet-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Denn Alphabet rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Derzeit reicht ein Rutsch von rund 0,1 Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Dieser Bremsbereich ist bei 84,24 USD zu finden. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...