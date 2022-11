Seit längerem wird über eine Augmented-Reality-Brille aus dem Hause Apple spekuliert. Nach Einschätzung eines in der Regel gut informierten Analysten könnte sich der Verkaufsstart der Devices nun um ein bis zwei Jahre nachhinten verschieben. Die Apple-Aktie setzt derweil ihre Serie an Verlusttagen weiter fort.An mindestens zwei Mixed-Reality-Produkten arbeitet Apple übereinstimmenden Berichten zufolge. Zum einen an einem Augmented- und Virtual-Reality-Headset und zum anderen einer Augmented-Reality-(AR-)Brille. ...

