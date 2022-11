Utex Industries, Inc. gibt die Akquisition von Sheraton Services Ltd. mit Sitz in Ashington, Großbritannien, bekannt. Sheraton Services wird in Utex Europe umbenannt und wird die globale Expansion des Unternehmens für technische Dichtungslösungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) weiter unterstützen. Utex Europe wird diese zusätzlichen Fertigungsressourcen auch an anderer Stelle innerhalb von Utex Industries zur Verfügung stellen.

"Die Akquisition von Sheraton Services Ltd. zur Verstärkung unserer globalen Expansion und zur Unterstützung unserer Kunden weltweit ist ein positiver Schritt für das Unternehmen," sagte Piotr Galitzine, President CEO von Utex Industries, Inc.

Im Januar 2021 wurde Sheraton zum offiziellen Vertriebspartner für Utex-Produkte auf dem EMEA-Markt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sheraton verfügen zusammen über 120 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Dichtungen und werden Utex in dieser Region weiter stärken.

Mehr Informationen über Utex Industries, Inc. finden Sie unter www.utexind.com

Über Utex

Utex ist ein marktführendes Fertigungsunternehmen mit Hauptsitz in Houston, Texas. Utex betreibt mehrere Fertigungs-, Vertriebs- und technische Vertriebseinrichtungen in den Vereinigten Staaten und im Ausland mit etwa 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die innovativen, kundenspezifischen Produkte von Utex unterstützen einen vielfältigen Kundenstamm, einschließlich der Endmärkte Öl und Gas, Industrie, Bergbau und Wasser.

