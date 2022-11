HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Iran:

"Jetzt wird es ernst. Das Mullah-Regime in Teheran greift durch gegen die wochenlangen Proteste, die die verlogenen Moralvorschriften und die rücksichtslose Unterdrückung von Frauen anprangerten. Und von diesem Durchgreifen - also der Gegenreaktion des Regimes - werden auch Deutsche betroffen sein; vor allem solche mit zwei Staatsangehörigkeiten. Der Protest, der durch den gewaltsamen Tod einer inhaftierten jungen Frau ausgelöst wurde, greift die Wurzeln des nach islamischen Prinzipien ausgerichteten Staates an. Reformen, sofern sie überhaupt denkbar wären, würden den Kern dieser Herrschaft gefährden. Das macht den Konflikt so gefährlich und unberechenbar."/yyzz/DP/he