Am 16. Oktober hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit der österreichischen Bank hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Raiffeisen Bank International: Aktie verschnauft nach Rallye!" Am 30. Oktober konnten wir bereits den Treffer mit 32 Prozent Gewinn melden und die Überschrift war: "Raiffeisen Bank International: Bringen die Zahlen den großen Sprung?" Die Wiener Raiffeisenbank International ISIN: AT0000606306 hat am Mittwochabend ...

