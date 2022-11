Regenfälle in Thüringen, teils Starkregen, haben die Erntearbeiten verzögert. Teils sind die Böden nicht befahrbar, so dass die Kartoffelernte noch mindestens 10 Tage andauern wird. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 43. KW 2022 " des Landesamts für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock hervor. Bildquelle:...

