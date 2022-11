Fresh Del Monte Produce Inc. hat die Finanzergebnisse für das dritte Quartal (Q3) bekannt gegeben, das am 30. September 2022 endete. Trotz makroökonomischer Gegenwinde blieb der Nettoumsatz für das Frischsegment relativ auf einer Linie im Verglich mit dem Vorjahreszeitraum bei 599,8 Millionen USD. Foto © Fresh Del Monte Produce Inc. Das Segment verwirklichte einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...